El noble gesto de Maca Sans para los chicos que luchan contra el cáncer

Decidu00ed cortarme el pelo para donarlo y que asu00ed puedan hacer una peluca para los chicos que luchan contra el cancer infantil. Toda mi admiraciu00f3n, apoyo, amor y respeto hacia ellos. Tambiu00e9n quise compartirlo, porque creo que estamos en un momento donde la humanidad necesita, que no su00f3lo pensemos en nosotros sino tambiu00e9n en los que tenemos al lado, en los que nos rodean. Cuando era mu00e1s chica me angustiaba mucho con las injusticias del mundo y pensaba que eran casi imposibles de revertir, pero hoy me doy cuenta que si cada uno de nosotros pone un granito de arena e intenta ser cada du00eda mejor persona en todos los aspectos, sin dudas vamos a tener un mundo mejor . Con mu00e1s respeto, con mu00e1s inclusiu00f3n, con mu00e1s solidaridad, con mu00e1s empatu00eda y sobre todo con mu00e1s amor ud83dude4fud83cudffbu2665ufe0f