Mauro Zárate: "Me encantaría renovar con Boca"

Mauro Zárate concedió una entrevista al diario Olé en la que habla sobre los problemas que le han apartado últimamente de jugar en Boca. "Ya estoy recuperado. Lo que me pasó fue que con el afán de querer estar en los últimos partidos me apuré y me resentí de una molestia. Es una lástima que hayan tocado todas justo ahora. Nunca había tenido ningún problema en Boca. Había arrancado la pretemporada de titular y haciendo goles. Después en el primer partido con Independiente me tocó salir... Son cosas del fútbol, hay que aprender", dijo.

Futuro en Boca

"Soy muy feliz en Boca y me encantaría renovar. Obviamente que no depende sólo de mí, pero es mi deseo".

Rol en Boca

"Por muchos momentos fui titular en este año y medio. Estos partidos me tocó estar afuera por las lesiones y aportar desde donde me tocara. Lo mismo me pasó en la Copa del año pasado: fui titular y después de la lesión en Quito me tocó perderme la vuelta de cuartos y una semi con River. Queda en uno estar listo cuando toque y demostrar que puedo estar entre los 11".

Ganar a River

"Sin dudas, fue mucho más lindo para nosotros, para la gente y creo que para el fútbol argentino también. Se mantuvo la definición del torneo hasta la última fecha y había una expectativa muy grande. Hacía mucho que no pasaba eso".

De Rossi:

"Daniele fue muy importante para nosotros. Dentro y fuera de la cancha. Como jugador ya lo conocía de Italia y como persona sólo de enfrentarlo muchas veces, yo en Lazio y él en la Roma. Y ahora como compañero tengo nada más que cosas positivas para decir de él. Su marcha es un tema muy personal y no soy quién para tocar el tema".

Final Copa Libertadores 2019

"Siempre hay revancha..."

Selección:

"No, ya no pienso en la Selección..."