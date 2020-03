La novia de Rugani, embarazada tras dar positivo: "Es aterrador"

Daniele Rugani fue el primer futbolista de la Serie A en dar positivo por coronavirus obligó a todo su equipo a ponerse en cuarentena. El italiano fue uno de los primeros deportistas en confirmar su contacto, al que luego se le irían sumando otros colegas como los argentinos Germán Pezzella, de la Fiorentina, y Ezequiel Garay, del Valencia.

Lo que el mundo aún no sabía al conocerse el resultado de sus análisis es que el jugador de la Juventus será padre en los próximos meses. Así lo anunció su pareja, Michela Perisco a través de su cuenta de Instagram. La joven, que cuenta con más de 600 mil seguidores en la popular red social, mostró su preocupación a sus seguidores al revelar que ella también ha dado positivo por coronavirus.

La italiana, en su cuarto mes de embarazo, contó todo lo que le pasa por la cabeza sobre la evolución de su embarazo desde que empezó esta pesadilla para esta pareja. "Llevo cuatro meses de embarazo, ¿qué pasa ahora?”, dice, visiblemente afectada, la joven. "Espero que el virus no afecte al bebé. Los médicos me aseguraron que no debería haber ningún problema, pero ponte en mi lugar, es infinitamente aterrador", concluyó.

Además, publicó un video en Instagram en el que cuenta que ni ella ni su novio tienen síntomas, por lo que se sienten bien y a la espera de recuperarse de la infección. En el mismo video recomienda a la gente que se quede en su casa para poder salir cuanto antes de esta pandemia.