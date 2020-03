Tras 14 años, se supo por qué Messi no jugó contra Alemania en el Mundial

Desde la eliminación por penales en cuartos de final del Mundial 2006 ante Alemania se ha criticado duramente al entonces entrenador del equipo nacional, José Perkerman, por su negativa a hacer ingresar a Lionel Messi. Hoy, sin embargo, el exjugador Leandr Cufré reveló el verdadero motivo por el que la Pulga no ingresó: "Casi no podía correr".

"Perkeman, como es un caballero, nunca dijo que Leo estaba entre algodones contra Alemania. Casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión. Pekerman lo podría haber contado, porque el país lo mataba, pero decidió no poner excusas", reveló en diálogo con Enganche quien fuera parte del plantel mundialista en aquella cita y que fue expulsado por una patada al defensor Per Mertesacker una vez finalizado el partido por supuestas cargadas.

Noticias Relacionadas Si el torneo se termina, el Barcelona de Messi reclamará el título

Así, parece que se le pone punto final a lo que han sido incesantes críticas hacia Pekerman por no hacer ingresar a un joven Messi, cuya imagen sentado de brazos cruzados en el banco de suplentes quedó en la memoria de todos los argentinos.