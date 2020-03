Gran gesto de Valentino Rossi para combatir el coronavirus en Italia

View this post on Instagram

Ciao a tutti, Io da 6 anni vivo a Pesaro per lavoro, ma sono nato e cresciuto a Torino, la mia famiglia, i miei amici e i miei affetti vivono tutti lu00ec. In questo momento cosu00ec delicato ho sentito il bisogno di fare qualcosa per cercare di migliorare la situazione. Cosu00ec, io insieme al Pecco Fan Club abbiamo deciso di aprire una campagna di raccolta fondi da devolvere in beneficenza per aiutare Torino Cittu00e0 della Salute, i fondi andranno al reparto di terapia intensiva dellu2019Ospedale Molinette di Torino nella lotta contro il coronavirus. Il ricavato saru00e0 versato, tramite bonifico bancario direttamente sul conto dellu2019ospedale. Saru00e0 nostra premura dimostrare la devoluzione della somma pubblicando gli estremi della ricevuta bancaria. Basta veramente un piccolo gesto, se non avete la possibilitu00e0 di donare vi chiedo di condividere il nostro messaggio, u00e9 davvero importante. Fatelo per i voi stessi, fatelo per le vostre famiglie, i vostri nonni, le persone piu00f9 deboli e purtroppo per chi il virus lo sta combattendo. Vi lascio il link in bio per la vostra donazione. Grazie a tutti, Pecco e Pecco Fan Club. #InsiemeControIlVirus @peccofanclub