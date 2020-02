El Barça no tiene paz y dos pesos pesados se cruzaron feo

El diario español As, de la ciudad de Madrid, asegura que el clima en el vestuario del Barcelona no es el mejor en los últimos días, algo que quedó evidenciado con un particular gesto del equipo antes de disputar sus últimos dos partidos como local y, además, con el cruce entre dos referentes en una práctica.

Tradicionalmente cuando el Barça hace las veces de local, ya en el campo de juego, el equipo se reúne y recibe la arenga de Lionel Messi y Gerard Piqué. Sin embargo en los dos últimos partidos jugados en el Camp Nou esto no sucedió.

Por otra parte, As habla de un incidente registrado el martes pasado en el entrenamiento. Durante un picadito al final del entrenamiento, dos pesos pesados del plantel, a los cuales no mencionan, se cruzaron feo luego de que uno de ellos intentara un lujo que a la víctima no le gustó nada. Hubo reproches y la discusión subió de tono hasta que los propios compañeros calmaron la situación.

Finalmente, el diario mencionado asegura que la tensión entre los jugadores podría haber comenzado con la destitución de Ernesto Valverde, ya que varios futbolistas han sido señalados por bajarle el pulgar al entrenador.