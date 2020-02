Doblete del Pity Martínez: "Di la versión que todos quieren ver de mí"

El volante mendocino Gonzalo Pity Martínez, con un doblete, se erigió en el gran figura del triunfo que anoche consiguió su equipo del Atlanta United al golear por 3-0 al CD Motagua de Honduras en el partido de vuelta de la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que acabó con global de 4-1.

"Estoy feliz por el triunfo, como es lógico, el haber pasado la eliminatoria que nos pone en los cuartos de final, pero sobre todo el fútbol que aporté y lo que hice en el campo", declaró Pity Martínez, quien marcó el primer gol del equipo en el minuto 40 y el definitivo 3-0, en el minuto 83. "Creo que ha sido la versión que todos quieren ver de mi".

Además de los dos goles, el otro elemento de felicidad y satisfacción para el Pity y todo el equipo del Atlanta fue la buena química que tuvo durante todo el partido con el delantero venezolano Josef Martínez, autor del segundo gol, y responsable de las asistencias de gol al delantero argentino.

"Pienso que todo ayudó para que me sintiese un jugador pleno de confianza y muy confortable en el campo", declaró el ex River al concluir el partido que se disputó en el Fifth Third Bank Stadium, de la Universidad de Kennesaw (Georgia), ante una asistencia oficial de 8.474 espectadores.

Martínez también dijo que este tipo de partidos es el que permite reflejar el tipo de clase que tienen los jugadores en el campo y el equipo. "En estos partidos tenés que ganar el derecho a disputarlos", destacó, y agregó que "sabemos que tenemos un buen fútbol. Sabemos que contamos con jugadores que pueden pasar el balón".

Martínez dijo que la clave de la victoria estuvo en la mentalidad ganadora que siempre tuvo el equipo. "Hay que hacerlo bien desde el inicio, sin dar tregua al rival, luchar y poder sacrificarse con el trabajo duro", destacó. "Lo hicimos eso, a veces, realmente bien ".

Por su parte, el entrenador holandés del Atlanta United, Frank de Boer, destacó que la velocidad que siempre tuvo el equipo en la parte de arriba fue algo muy bueno que hizo la diferencia en el marcador final.