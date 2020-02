El dramático momento que vivió un mendocino en el Mundial de Cross Country

View this post on Instagram

Tremendo susto!! Momentos muy difu00edciles vivimos hoy. En el km 56 despuu00e9s de hacer una buena etapa, el auto se prendiu00f3 en fuego. Ru00e1pidamente nos dimos cuenta con @sebasguayasamin logramos escapar con vida la verdad muy cerca ... El rally cross country es deporte empcionante pero peligroso, corremos por miles de kilu00f3metros en terrenos duru00edsimos en temperaturas extremas. X suerte contamos con todas las seguridades @fia.official y el auto esta muy bien construido por @xtremeplusfrance lo cual hizo que podamos salir ilesos. Gracias a la organizaciu00f3n del #qatarcrosscountryrally por el pronto rescate, a Marco Piana y el staff de @xtremeplusfrance y a todos uds amigos por su apoyo!