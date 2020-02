Turismo Nacional: pole de Julián Santero en Bahía Blanca

Julián Santero, con Toyota Corolla, se quedó hoy con la pole position en la Clase 3 del Turismo Nacional para la primera fecha del campeonato de la especialidad, que se correrá mañana en el autódromo Ezequiel Crisol de Bahìa Blanca. El oriundo de Guaymallén marcó un tiempo de 1m17s569 para recorrer los 3.500 metros de cuerda del circuito Ezequiel Crisol, también conocido como Aldea Romana.

"Me encontré con un auto equilibrado, balanceado y eso me permite hacer la pole. La pista complicada, necesité tres intentos para hacer la vuelta. Los primeros intentos me encontré con mucha tierra y eso seguramente será algo a tener en cuenta mañana en las series. Estoy muy contento, no esperaba este arranque", expresó Santero al respecto.

El piloto local Juan Pipkin fue segundo a 4 centésimas de Santero y Alfonso Domenech cerró el trío más veloz en la tercera posición a 30 centésimas. José Manuel Urcera (Civic), Antonino García (Focus), Manuel Mallo (Cruze), Leonel Pernía (Vento), Matías Muñoz Marchesi (Focus), Facundo Ardusso (408) y Mauricio Lambiris (Fiat Tipo) completaron las principales posiciones.

En la Clase menor, Gonzalo Antolín cerró el sábado con un resultado más que positivo. Clasificó décimo, largó desde el cuarto lugar pero de arranque perdió posiciones. Quedó lejos de la vanguardia y se las arregló para remontar hasta la quinta posición, ubicación que lo deja expectante para la final de mañana.

El Clio de Antolín.

Mañana, la Clase 3 concretará las tres series clasificatorias, a 6 giros cada una, a las 9.30, 10 y 10.30. A las 12.20 se largará la final de la Clase 2, a 20 rondas o 35 minutos de extensión; y a las 13.30 se iniciará la final de la Clase 3 a 24 vueltas o 40 minutos de duración.