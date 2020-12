La desconocida revelación del Turco García sobre Claudia y Diego Maradona

Tres semanas antes de su muerte, Diego Maradona fue intervenido tras ser diagnosticado con un hematoma subdural. Sus hijos estuvieron muy pendientes de él y lo acompañaron en todo momento. Ahora, después de que la apodaran “"la viuda", se conoció cómo reaccionó Claudia Villafañe cuando le contaron y fue el Turco García quien reveló el desesperante momento.

"Cuando salió lo del coágulo de Diego, ella salió cagand... y dejó la grabación (del programa); no le importó nada y se fue a ocupar de Diego. Y yo le dije que no sea tonta, que fuera a MasterChef y lo terminara, que lo disfrutara porque a ella le costó", explicó en "Taxife", segmento especial de Telefe Noticias.

El exfutbolista no pudo contener la emoción al recordar a su colega y lanzó una fuertísima frase: "Al día de hoy no lo puedo creer, estoy muy mal. Tengo muchas vivencias con él que podría contar, incontables. Diego estaba secuestrado, literalmente, por el entorno que tenía últimamente. Por ejemplo, los jugadores del 86′ y yo no podíamos hablar con él. Nunca te dejaban verlo".