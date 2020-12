Koeman fue contundente con Messi: "Tenemos jugadores que hacen lo mismo que él"

Ronald Koeman habló este lunes en conferencia de prensa y se mostró satisfecho por los elogios que le dedicó Lionel Messi en su entrevista: "Se lo agradezco porque es un jugador muy importante en nuestro club y en el mundo fútbol".

Koeman aclaró que, más que generarle "calma", las palabras de Messi bendiciendo su elección como técnico del Barça le provocan un agradecimiento hacia el futbolista argentino porque, según comentó en la rueda de prensa previa al Barcelona-Eibar, "a cualquier persona le gusta que se hable bien de él mismo".

Por otro lado, en relación con el futuro de Messi, el entrenador declaró: "Siempre he estado tranquilo y no voy a estar más tranquilo porque haya dicho que va a decidir su futuro a final de temporada". "Esto no puede influir, nosotros lo que tenemos que hacer es sacar el mejor rendimiento de Messi en los partidos y ya veremos qué puede pasar", añadió.

Koeman también le quitó poder decisión al entrenador argentino Mauricio Pochettino quien arribaría al banquillo del Paris Saint-Germain durante los próximos días: "Messi decide su futuro sin depender de un entrenador o de un país, son decisiones que cada uno tiene que tomar con su familia. No creo que un entrenador pueda influir en su destino".

Sobre la baja de Messi ante el Eibar, partido que se jugará este martes a las 19.15, el técnico azulgrana explicó que el jugador se encuentra "con molestias en su tobillo". "Por eso no ha podido entrenar ni está en condiciones de jugar, y por eso le hemos dado más días de vacaciones", señaló.

"No tener a Messi siempre es una baja importante por su calidad y efectividad. Perdemos a un gran jugador, pero no tenemos un sistema para él. Él es parte de un sistema, tenemos suficientes jugadores que pueden jugar en la misma posición y hacer lo mismo que él", aseguró Koeman.

"En un calendario tan apretado, hay que dejar descansar a sus jugadores, que puedan estar con su familia y descansar del fútbol. Físicamente, los jugadores están a tope y cuatro días de fiesta no son un problema. Por mi experiencia, yo sé que un descanso es importante mentalmente", sentenció.