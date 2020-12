El primer argentino que le dice adiós al Dakar antes de comenzar

El Dakar 2021 aún no empezó y ya sumó un nuevo abandono debido a las complicaciones para viajar hacia Arabia Saudita, escenario de la carrera más difícil del mundo del 3 al 15 de enero. Se trata del chaqueño Carlos Verza, quien no pudo volar al cancelarse el vuelo que lo iba a llevar hasta Medio Oriente.

"No estaré en la línea de partida del Dakar 2021. Me siento deprimido por no poder hacer frente a las complicaciones de último momento. Hoy se canceló mi vuelo hacia Arabia Saudita", explicó Verza, único piloto en correr sin asistencia sobre un cuatriciclo, que iba a encarar su séptimo Dakar con la esperanza de mejorar la novena posición que logró en 2019.

Y continuó: "Voy a seguir trabajando con más fuerza para la siguiente edición del Dakar. Les agradezco a todos, sponsors y amigos que me acompañan siempre".

La baja del chaqueño se suma a la del motociclista peruano David Chavez, a quien se le demoró el resultado del PRC obligatorio para tomar el avión; y el navegante español Dani Oliveras, quien dio negativo en los diferentes tests que se hizo en estos días tras contraer coronavirus a principios de diciembre. (Automundo)