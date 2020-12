Messi recibió un nuevo premio y habló de su conmovedor homenaje a Maradona

Lionel Messi sigue batiendo récords y sumando premios. El astro argentino recibió su séptimo trofeo Pichichi, galardón que reconoce al máximo goleador de la Primera División española y que cada año entrega el diario Marca, medio que dialogó con el futbolista del Barcelona quien respondió sobre varios temas.

Leo con su premio y el regalo especial que recibió de parte de Marca.

Aseguró que nunca imaginó "conseguir tantos" pero haberlo logrado le genera una alegría muy grande. "No sé si pienso en otro más, no es algo que me obsesione. Prefiero ganar otra vez LaLiga antes que conseguir el Pichichi, pelearemos por eso".

Sobre el presente del elenco culé, fue sincero: "Nos costó arrancar en la liga, los puntos que dejamos tampoco los merecimos. Generamos mucho pero no convertimos, quizás eso hubiera cambiado la situación, pero hay que tener una racha de buenos partidos para volver a meternos ahí arriba".

Por último, se refirió al homenaje que le hizo a Diego Maradona: "Fue un día muy especial, pude dedicarle ese pequeño homenaje que tenía preparado. Haber podido convertir es un lindo recuerdo y fue un día muy especial por todo lo que significa que Diego ya no esté más". El reconocido medio, además del premio, le entregó la tapa de ese día para que la guarde como un eterno recuerdo.