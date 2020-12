Los grandes de Italia se pelean por contratar a un argentino de selección

Alejandro Gómez no está pasando su mejor momento en el Atalanta. El conflicto con su entrenador, Gianpiero Gasperini, parece no tener solución y el argentino tendría un pie y medio afuera del club. Sin embargo, desde Italia aseguran que varios clubes ya preguntaron por él.

Según la prensa italiana, Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma y Lazio comenzaron a sondear al futbolista de 32 años. Además, se suma el interés del fútbol de Arabia Saudita que quiere seducirlo con una cifra millonaria.

Pero más allá del destino que elija, sus días en Atalanta están contados. Gasperini no da brazo a torcer y volvió a borrarlo de una convocatoria, ahora ante Roma.

La primera vez que Papu Gómez no estuvo entre los convocados, hizo público su enojo en sus redes sociales, donde manifestó: "Queridos tifosi, les escribo aquí porque no puedo defenderme ni hablar con ustedes. Solo quería decirles que, cuando me vaya, la verdad saldrá a la luz. Me conocen y saben la persona que soy. Los quiero, su capitán".

El conflicto surgió porque la decisión del entrenador de poner al Papu como extremo en el duelo por Champions League ante Midtjylland no le gustó al jugador, al punto de habérselo manifestado en el entretiempo. Esto llevó a una discusión que, dicen, habría terminado en una confrontación.