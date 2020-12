Mascherano durísimo: se metió en la interna entre Messi y Barcelona y no se guardó nada

Ya retirado de la competencia profesional del fútbol, Javier Mascherano se refirió al presente del Barcelona y no escatimó en críticas hacia las decisiones de la dirigencia.

"Me duele que el Barcelona se haya alejado del modelo que le hizo grande", expresó Mascherano, quien fue una pieza importantísima desde el 2010 al 2018 del club catalán, tiempo que le alcanzó para ganar 18 títulos.

"Que haya priorizado otras cosas y no se haya mantenido lo que tan grande y sobre todo tan diferente había hecho al club. Si había algo que había hecho diferente a Barcelona era el modelo y se alejó desde hace tiempo", sentenció el exjugador de la Selección Argentina, sobre el desvío del club que lo alejó de su juego característico.

Por otro lado, el surgido de River se refirió a su amigo y excompañero, Lionel Messi. "Es una persona muy especial. Pero no por lo que es como jugador sino por lo terrenal que es siendo lo que es. Y él lo genera cada tres días desde hace 15 años. Por eso estamos hablando de alguien diferente", señaló. Y agregó: "No conocí a nadie que sea tan importante en lo que hace en la historia del deporte y que tenga esa capacidad para venir a hablarte, preguntarte o pedirte una opinión. Normalmente los más grandes como él no lo hacen".