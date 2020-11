¿Un respiro para Godoy Cruz? River pierde a medio equipo para venir a Mendoza

Entre los citados de River Plate a sus respectivas selecciones, lesiones y el coronavirus, Marcelo Gallardo pierde a seis futbolistas para visitar a Godoy Cruz el próximo sábado y esta semana intentará armar el equipo como un rompecabezas. ¿Podrá aprovecharlo el equipo de Diego Martínez?

El DT no podrá contar en el once ideal con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández y Rafael Santos Borré por diversos motivos, a los que se suma también Robert Rojas, quien no es habitual titular pero tampoco podrá contar con él como alternativa.

Armani y Montiel fueron convocados a la Selección argentina, al igual que Díaz a Chile, De la Cruz a Uruguay y Rojas a Paraguay. Mientras que Nacho Fernández sufrió un pequeño desgarro en el recto anterior izquierdo y Rafael Borré dio positivo de coronavirus este domingo.

Aunque habrá que esperar para ver cómo armará el equipo Gallardo, los antecedentes de los amistosos de pretemporada contra San Lorenzo y Newell's dejaron algunas pistas.

Para el arco los candidatos son Enrique Bologna y Germán Lux; en el lateral derecho podría jugar Elías López, Augusto Aguirre por Paulo Díaz, Cristian Ferreira lo haría por De la Cruz, Santiago Sosa por Nacho y Lucas Pratto por Borré. Así, River saldría con Enrique Bologna o Germán Lux; Elías López, Augusto Aguirre, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Julián Álvarez, Santiago Sosa, Cristian Ferreira; Matías Suárez y Lucas Pratto.