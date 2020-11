Barcelona no tiene paz: la decisión de La Liga contra Ronald Koeman

El Fútbol Club Barcelona no logra encontrar tranquilidad. Esta vez, La Liga de España decidió abrir un expediente contra el entrenador Culé por sus declaraciones contra el árbitro del clásico que ganó Real Madrid en el Camp Nou.

La decisión es del Comité de Competición de La Liga, quien abrirá un expediente a Ronald Koeman y también al directivo Xavier Vilajoana por sus dichos contra el árbitro Martínez Munuera por el polémico penal que le dio al Real Madrid tras una disputa de la pelota entre Sergio Ramos y Clement Lenglet.

Según el diario catalán Mundo Deportivo, ahora será un juez instructor el que decida la propuesta de sanción y la trasladará a Competición para que decidan si se ejecuta la sanción tanto al técnico como al directivo Blaugrana.

"Le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar el tema del VAR aquí en España. En cinco jornadas, el VAR sólo entra en contra del Barça. No entró en el penalti del Sevilla a Messi, en las dos rojas de Getafe, hay varios ejemplos... ¿Por qué sólo hay VAR en nuestra contra? Eso le he preguntado al árbitro", fue la queja de Ronald Koeman luego del partido.

Por su parte, Vilajoana escribió un mensaje en Twitter, aunque luego pidió disculpas por el mismo: "Esto es un puto escándalo!!! Munuera te puedes ir a cagar...", publicó Vilajoana, quien más tarde comentó reconoció que "en caliente no he utilizado las palabras más adecuadas, así que pido disculpas si alguien se ha podido sentir ofendido. A pesar de todo, sigue siendo escandaloso: Lenglet 'coge' de la camiseta instintivamente cuando recibe el empujón y en ningún caso provoca penalti. Quien ha jugado al fútbol lo sabe".