Tyson y la drástica decisión en su dieta para volver con todo

El boxeador estadounidense Mike Tyson interrumpió su dieta vegana y volvió a comer carne para afrontar "los duros entrenamientos" de preparación con vistas a su retorno del próximo sábado, en un combate de exhibición, ante su compatriota Roy Jones Jr.



"Esa dieta no me daba la fuerza necesaria para entregarme resistencia y el máximo de energías. Hoy como sólo carne, preferiblemente alce y bisonte. Es comida que me hace sentir en forma", explicó Tyson, según consignó la agencia de noticias ANSA.



Tyson, de 54 años, enfrentará a Jones Jr. (51) en el Staples Center de Los Ángeles en un combate previsto a ocho asaltos de dos minutos cada uno.

El excampeón mundial de los pesados peleó en forma profesional por última vez en 2005 cuando perdió con el irlandés Kevin McBride en su sexta caída sobre 58 presentaciones.



Jones, campeón en las categorías de peso medio, supermediano, semipesado y en los pesados, no combate desde febrero de 2018, cuando venció a su compatriota Scott Sigmon.



Tyson, quien se declaró en quiebra en 2003, protagonizó en 2006 algunas exhibiciones de cuatro asaltos ante el estadounidense Corey Sanders.