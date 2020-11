Mike Tyson y el por qué de la negativa para pelear con Holyfield

En julio de este año los fanáticos del boxeo estaban expectantes porque las noticias indicaban que las negociaciones estaban encaminadas para que Mike Tyson y Evander Holyfield volviesen a enfrentarse en un evento que daría cierre a la trilogía de combates entre ambos -ahora- ex púgiles. Sin embargo, el acuerdo entre las partes nunca se concretó, pese que parecía haber voluntad de ambos, y semanas más tarde, Iron Mike anunció que el contrincante para su combate de exhibición sería Roy Jones Jr., a quien finalmente enfrentará el 28 de noviembre.

“Mike ha querido otra exhibición antes de pelear conmigo. Habíamos hablado de eso, pero no había nada sólido en el papel”, aseguró Holyfield a BoxingScene luego de que se terminaran las conversaciones y acusó en ese entonces: “¿Realmente quiere pelear conmigo? Todos quieren vernos a mí y a él peleando, entonces, ¿qué está haciendo?”.

Ahora, a semanas de lo que será el gran regreso de Tyson, a los 54 años, un fuente anónima cercana a la organización del evento reveló al sitio estadounidense TMZ que el acuerdo no se concretó por culpa del propio Mike: "Ni siquiera se trata del dinero en este momento, creo que Tyson está asustado. Hemos ofrecido varias veces y Tyson vs. Holyfield es la pelea que debería suceder”.

Holyfield, de 57 años, reconoció en julio que pese a que no podría reencontrarse con el hombre que le arrancó un pedazo de oreja en 1997, no perdería las esperanzas de volver a boxear: “Tengo bastantes oponentes. Estamos viendo. No quiero abrazarme a algo que puede no pasar. Yo voy a hacer lo mío y seguir practicando”, y agregó: ”He estado entrenando no por una pelea con Tyson. Entreno porque eso es lo que hago. No me voy a quemar pensando “¿cuándo va a suceder?”.

El ex campeón mundial de los pesados venció en dos oportunidades a Tyson en Las Vegas. La primera, en 1996, por nocaut técnico, y la segunda en 1997, la más recordada, por descalificación de su rival tras haberle mordido la oreja en uno de los combates más extraños y polémicos de la historia.

Sobre aquel episodio, Holyfield habló en junio de este año con la BBC: “Mike usaba mucho el codo y también te pegaba con el hombro, recurría mucho al trabajo sucio, pero ya sabes, yo siempre comprendí que eso era parte del boxeo. Pero ese día cuando me mordió en la oreja sabía que eso no era parte del juego y entonces realmente me enojé”. En esa entrevista, admitió que planeaba una venganza: “Lo iba a morder en la cara", pero finalmente encontró paz en su interior y evitó una masacre al controlarse.

Por su parte, Tyson se verá las caras ante Roy Jones Jr., de 51 años, el 28 de noviembre en lo que será un combate de exhibición épico a ocho asaltos. En el evento que se celebrará en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, habrá también otros duelos como el del sueco Badou Jack, ex campeón mundial en dos categorías, contra el estadounidense Blake McKernan y el del británico Viddal Riley ante el estadounidense Rashad Coulter. Otro enfrentamiento ya anunciado es el del ex jugador de la NBA Nate Robinson y la estrella de Youtube Jake Paul.