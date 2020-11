Una semana histórica para el rugby argentino

Los Pumas por primera vez en la historia en una semana le ganaron a Nueva Zelanda y empataron con Australia, algo que desde que disputan el Rugby Championship nunca se había dado y más jugando los dos partidos de visitante. En la tierra de los canguros solo se pudo ganar dos veces, en 1983 en la ciudad de Brisbane por 18 a 3 y en el año 2018 en Gold Cost por 23 a 19, hoy casi lo ganan en la última jugada del partido producto de un contraataque.

Hoy el seleccionado argentino tuvo una defensa tremenda los 80 minutos del partido pero tuvo cierta indisciplina que no había tenido ante los All Blacks, es valorable este empate por mas que quedó la sensación que lo podía ganar con la jugada del final, pero en realidad el equipo argentino se la pasó defendiendo casi todo el match ya que la obtención y el dominio le pertenecía al conjunto australiano.

Esta semana será inolvidable para todo el rugby argentino ya que termina siendo mas valorable estos resultados positivos si tenemos en cuenta que Los Pumas estuvieron mas de un año sin jugar juntos, Analizando el juego hoy no estuvieron finos en el line perdiendo algunos como también un par de pelotas perdidas en ataque.

Se nota que este grupo está fuerte mentalmente , no baja los brazos, creen cada uno en lo que hace y se nota ese espíritu de cuerpo en todos, como también la mano del experimentado Tano Lofredda en el staff y la de Corcho Fernández Lobbe en la parte anímica. En la parte táctica la experiencia de Maickel Cheika esta dando sus frutos, y ahí se nota en los detalles finos a la hora de defender y como hacerlo, así también como en el convencimiento de que " son mejores que su adversario". Todos de gran ayuda para el Head Coach, Mario Ledesma.

Hoy no encontraron esos espacios que si tuvieron la semana pasada ante los de Negro ni tampoco el árbitro de hoy fue muy justo el de la semana pasada cuando tuvo que castigar a los All Blacks lo hizo, hoy el juez que dirigió tuvo un par de fallos a favor de Australia que no era para cobrarlos. El empate fue justo ya que Nico Sánchez falló un penal y el apertura australiano Hodge hizo lo mismo faltando un par de minutos para el final del mismo.

Lo mas rescatable para Los Pumas fue la energía puesta en defender en todo momento y el hambre para buscar sobre el final el triunfo, sabiendo que en este encuentro en algunos pasajes no tomaron las mejores decisiones.

En fin, una semana histórica que quedará en las retinas de todos los amantes de la ovalada, ya que nunca se le había ganado a los All Blacks y se les ganó con autoridad mostrando ser superior todo el partido. Y hoy empatando a los australianos luego de ir perdiendo todo el partido. Este Tri Nations será recordado por mucho tiempo.