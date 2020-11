El tenis y Roland Garros en especial, en jaque por el coronavirus

Los organizadores del torneo de Roland Garros adelantaron que no dudarían en volver a cambiar las fechas del certamen de Paris en 2021, al igual que ocurrió este año, si persistiera la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.



Según el director del torneo, Guy Forget, el anuncio de un eventual cambio de fechas esta vez no sería decidido "unilateralmente" sino que se harían consultas con otras partes del tenis involucradas.



La Federación Francesa de Tenis (FFT) recibió fuertes críticas a mediados de marzo pasado, cuando trasladó unilateralmente el Grand Slam parisino en polvo de ladrillo para fines de septiembre en medio de la crisis del Covid-19, situándolo en medio de la temporada de pistas duras, señaló hoy el diario español Mundo Deportivo.



El torneo de Wimbledon de este año se canceló por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pandemia, pero el US Open y Roland Garros se organizaron con éxito en entornos restringidos y con protocolos de salud estrictos.



"Sé que nos han criticado cuando cambiamos las fechas de Roland Garros. Lo hicimos de una manera muy rápida y por nuestra cuenta, con lo que molestamos a algunas personas y algunos jugadores se sorprendieron mucho. Lo positivo es que ahora esas mismas personas, y especialmente los jugadores, nos dijeron que era lo correcto. Así que funcionó", reseñó Forget.