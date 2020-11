Luis Suárez cargó contra Ronald Koeman y toda la dirigencia del Barcelona

Luis Suárez fue uno de los jugadores sacrificados en el Barcelona, tras la estrepitosa goleada del Bayern Múnich. El delantero uruguayo no tenía en sus planes dejar al conjunto blaugrana, pero la directiva y Ronald Koeman decidieron hacerlo a un lado del nuevo proyecto. A dos meses de su salida, recordó lo ocurrido y no se guardó nada.

"Hubo una planificación táctica o como lo quieras llamar, de trabajo que se buscaba hacer cambios. Uno tenía que aceptarlo porque era que no te necesitaban. Cada uno que saque conclusiones. Tengo que vivir el presente en el Atleti, pero a uno le pone mal, yo que dejé amigos", explicó.

Noticias Relacionadas La Selección argentina perdió la cima: así está la tabla y lo que se viene

Y, en la misma línea, siguió: "No era un calentón, estaba triste y dolido por las formas de salir. Ya lo dije, donde te cierran una puerta se te abren cinco gigantes valorando el trabajo, la profesionalidad y la trayectoria. Me siento orgulloso. Donde no me querían me quieren en otro. Encontré la felicidad y disfrutando este momento ahora".

Pese a la distancia, Suárez no pierde el contacto con sus amigos del Barça, que serán sus rivales el próximo sábado en el Wanda Metropolitano. Sobre todo, sigue manteniendo una buena relación con Leo Messi: "Hablamos de la vida, del virus, de todo, pero muy poco del fútbol. Nos preocupamos más de cómo está la familia que de lo que pasa en el fútbol".