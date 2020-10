Messi, Piqué y el supuesto conflicto que enciende la alarma en el vestuario de Barcelona

La calma que vivía Barcelona parece ser ficticia. Según informa Infobae que toma como fuente al programa televisivo "El Chiringuito", existe un fuerte conflicto dentro del vestuario azulgrana entre Lionel Messi y Gerard Piqué, dos principales referentes del plantel.

El informe expresa que la razón de este conflicto es que la Pulga "rompió relaciones" por no sentirse apoyado en su lucha contra la dirigencia del club y el presidente Josep María Bartomeu.

“Durante todo el culebrón, Messi esperó el aliento de un jugador del Barca. Pasaron los días y no llegó el aliento. Había jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o indirectamente. Leo Messi esperaba el apoyo público de un un jugador que es un símbolo del barcelonismo. Y pasaron los días, y el aliento nunca llegó”, informó el periodista Eduardo Inda.

En uno de sus descargos públicos varios futbolistas respaldaron a la Pulga, pero el defensor español nunca realizó ningún gesto.

“Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente. Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que no se cree nadie. Pero la relación está totalmente rota. Messi no le perdona que ese aliento no llegase jamás”, recalcó el panelista del programa