Exigen la reapertura de los clubes de hockey: "Necesitamos competir"

Pasaron más de seis meses desde que se prohibió la competencia en el hockey por la emergencia sanitaria que afronta la provincia, el país y el mundo, y las necesidades aumentan cada vez más en los clubes de la provincia. Los reclamos giran en torno a la pérdida de jugadores, problemas económicos y la necesidad de competir.

Con gran preocupación, Marc Lienaux -fundador del Club Vistalba- manifestó su posición al respecto: "Es absolutamente necesaria la reapertura de los clubes. Somos un pedacito de la solución a todo esto, no un centro de contagio. Hemos mejorado notablemente en todos los aspectos para adaptarnos a la nueva realidad y es fundamental generar el interés en la población deportiva y volver a trabajar".

Luego añadió "somos un sostén de contención social, de valores, un centro para el desarrollo de los más jóvenes. Los clubes sirven para ayudar a mejorar la salud mental y física de la población, que con tanta cuarentena está menospreciado. Además, somos un establecimiento educativo porque enfatizamos el uso del tapa bocas, el correcto lavado de manos, y todos los demás protocolos que se exigen en la sociedad".

En cuanto al serio problema económico que afrontan las Pymes recreativas, Lienaux contó "tenemos un gran problema financiero en los clubes. Los socios dejan de pagar sus cuotas y eso genera un déficit, si no compiten no les interesa ir a al club y eso se traduce en una baja significativa de deportistas en las diferentes disciplinas".

"En función al interés de los deportistas, con la reapertura de los clubes es necesario que ciertas disciplinas puedan competir con los todos protocolos, tal como lo hacen en otros lugares del mundo. Se tiene que abrir la posibilidad de jugar, en forma amistosa u oficial, pero los chicos se tienen que divertir", concluyó el fundador de Vistalba.

Por su parte, la Asociación mendocina de hockey sobre césped también hizo eco del pedido de los clubes y enfatizó su punto de vista y sus necesidades.

Como vocero de los objetivos de la institución, el Presidente Daniel Marcellini, analizó la situación y sostuvo: "hay mucha presión por parte de los clubes para que se soliciten avances y el problema que se está generando con la fuga de jugadores y los inconvenientes económicos por el no pago de las cuotas. Todo eso hizo que presentáramos una nota al Gobierno, la cual no fue contestada".

"Luego, iniciamos una campaña de firmas ya no solo para pedir por la reapertura de los clubes, sino que además necesitamos reanudar la competencia, tal como en Europa y en Chile, a partir de octubre", se explayó el mandatario.

Además, contó "en un día se juntaron más de 8500 firmas. Nos llegó la noticia que la semana que viene se reabrirán los clubes con los protocolos de junio, lo cual consideramos que es un paso importante pero pretendemos un cronograma de reapertura paulatina hasta llegar a la competencia. El sistema no soporta un plazo extendido".

En estos momentos los dirigentes del hockey mendocino analizan los protocolos de Europa donde se está jugando desde hace más de un mes. "No tienen nada de extraordinario, nada que no se pueda realizar acá para los deportes no profesionales", estudió Marcellini.

"A nuestro criterio hay muchas incongruencias, con los bufetes de los clubes y las pautas para cerrarlos, entre otras cosas. Pretendemos que a mediano o corto plazo se vuelva a competir, que los clubes se abran con las condiciones y protocolos necesarios".

"Vamos a presentar un protocolo para reanudar la competencia en base al análisis de lo que está sucediendo en Europa, Estados Unidos, entre otros países que están compitiendo o están por empezar a competir", resumió el presidente.