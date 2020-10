Una joya de colección: el mail viral de Vilas aconsejando a un joven tenista

Diego Veronelli, quien llegó a ser 170º del ránking mundial en 2004, reveló un correo electrónico que le envió Guillermo Vilas en 2003, cuando desinteresadamente lo ayudó en su carrera. El mail se viralizó rápidamente por la generosidad y humildad del mejor tenista argentino de todos los tiempos, en pleno furor por el documental estrenado este martes en Netflix.

Según relató el propio Veronelli en Twitter, en 2003 estaba sin entrenador y Guillermo Vilas se cruzó en su camino. "Flaco, ¿querés que te dé una mano?", fue la frase del ídolo para iniciar la conversación. "Se metió en la cancha y empezó a ayudarme a modo de sparring/coach (a él también le gustaba jugar por el simple hecho de pegarle a la pelota). Después de varios días de valiosos consejos, yo viajé al torneo y me pidió que siguiera en contacto, cosa que así hice"

El contacto entre Veronelli y Vilas fue a través del correo electrónico, y el entonces joven de 23 años decidió guardar como un tesoro el mail que le envió Willy con una serie de consejos.

"No tomés riesgos innecesarios. Tomá seguridad. Cuando te la veas mal, jugate consciente y apuntá. Que no sea un lance. Hoy sos un jugador completo y podés realizar cualquier tiro. Los riesgos los podés controlar. Sabés el riesgo que tomás, peso si sabés que no hay otra, tomalo decidido. Es eso o nada. No tomés riesgos si sabés que con dos tiros más vas a ganar igual el punto. Los riesgos se toman cuando no queda otra. Si los tomás así, los riesgos se incorporan a tu juego. Lo que ayer era un riesgo, hoy es un tiro que manejas con aplomo".

El listado de consejos entre paternales y profesionales tienen fecha del 24 de enero del 2003, una época en la que Veronelli estaba disputando un torneo ITF en Jamaica.

"Tenés demasiado juego y respondés a las exigencias. No porque juegues bien hagas demasiado para ganar. No pierdas ningún punto. No juegues para el público. Nunca pienses que has ganado. Nunca pienses que has perdido. Nunca pienses que es difícil o fácil. Pensá en lo que tenés que hacer. Hacelo lo mejor que puedas. Aplicá lo que te parezca correcto. Realizá los golpes como si cada uno te abriera un nuevo mundo mejor", le indicaba Guillermo Vilas.

"Sé humilde. Sé sincero. Sé fuerte. No seas duro contigo mismo. No te alabes. Escuchá tu conciencia. Aplicá y resolvé. Guardá lo bueno y sacá lo malo. Sin contradicciones. Sin reproches. Claro, lúcido y sin parar por un instante. Todo es bueno si te deja algo. Hoy sirve para el futuro. El futuro no sirve para hoy”, cerraba aquel mail que Veronelli decidió dar a conocer en el medio del lanzamiento del documental que retrata la pelea de Vilas por ser reconocido como número 1 del mundo.

El ex tenista de 40 años fue subcapitán de la FedCup y viene de desempeñarse como coach de la medallista plateada en los Panamericanos 2019 Mónica Puig.