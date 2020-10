Con Barcelona en su peor momento, la decisión irrefutable que habría tomado Messi

El mundo Barcelona vive un clima complicado tras la derrota ante Real Madrid en el Clásico y con una revolución en medio de reuniones de la junta directiva para hablar del voto de censura al presidente Josep Maria Bartomeu, con quien Leo Messi no quiere tener ninguna relación.

Según precisiones del Diario Ara, Leo Messi estaría muy atento a lo que se decida en la reunión de la cúpula del Barcelona y enviaría un representante legal en la primera sesión de la mesa de negociación que se convocó para reformular los sueldos del primer equipo del club catalán, en una complicada actualidad económica generada por la pandemia del coronavirus.

Leo Messi estaría decidido a aceptar cobrar menos de los casi 50 millones netos que se le pagan, pero no tiene margen para diferir su salario porque acaba su contrato dentro de ocho meses y el ítem más importante es que no tendría ganas de llegar a ningún acuerdo con Bartomeu, quien el último mercado le negó la salida de la institución y forzó la salida de Luis Suárez.

Según ARA, en el caso de Leo Messi y la reformulación salarial será más complicada que en casos como los de Gerard Piqué, quien ya arregló su rebaja por su cuenta. Las informaciones precisan que el argentino lo pondrá difícil por su nula relación con la junta directiva y porque hay varios compañeros de vestuario que lo apoyarían en el manejo de los tiempos.

La actualidad futbolística del Barcelona es muy complicada. El equipo no encuentra una buena forma con Ronald Koeman y Leo Messi, figura indiscutida de la institución, no vive el mejor presente. A pesar de no encontrar su mejor funcionamiento, el club catalán se encuentra 12° en la Liga Española, con 7 puntos obtenidos en los cinco encuentros que lleva disputados, además de ver como repercutirá la derrota ante Real Madrid en el Camp Nou en una nueva edición del Clásico.