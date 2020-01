Un futbolista de River expresó su malestar con Gallardo

Luego de su paso por Athletico Paranaense, Tomás Andrade tendría que volver a River, pero no va a ser tenido en cuenta. Por eso, el delantero comenzó a entrenarse en River Camp a la espera de una definición sobre su futuro.

"Yo ya tenía claro que mi futuro iba a estar lejos del plantel profesional, no tenía esperanzas de ser tenido en cuenta. Ya me la veía venir. Me hubiera gustado jugar más. Aunque el objetivo no era convencer a Gallardo, sino jugar pensando en mi futuro", manifestó Andrade.

En la misma línea, agregó: "De mi futuro se está encargando mi representante, le dije que trabajara tranquilo, que no lo voy a volver loco. Le pedí que me comunicara cuando haya algún ofrecimiento firme, así lo evalúo y veo si me convence o no. Quiero jugar, como sea".

Lo cierto es que Andrade podría continuar su carrera en Argentinos Juniors. Con la posible partida de Gabriel Hauche, el Bicho irá a buscar un delantero por afuera y el atacante de River podría ser una alternativa. (Con info de TNT y Olé)