El curioso pedido de una hincha de River a Gallardo

La idolatría que se ha ganado Marcelo Gallardo parece no tener límites para los fanáticos. Mientras River realiza la pretemporada en San Martín de los Andes, un grupo de hinchas se acercó para conocerlo y el muñeco tuvo un diálogo particular con una joven que llego a decir "me puedo morir en paz" mientras se sacaba una foto.

"No te mueras", le respondió Gallardo quien agradeció ese afecto pero la mujer fue por más y pidió: "Si me firmás la pierna me hago un tatuaje. A River lo llevo en el alma y en la piel, hasta la muerte". Mirá el video