Por culpa de un video sexual suspendieron a un DT del fútbol español

El exjugador del Real Madrid, Victor Sánchez del Amo, actual entrenador del Málaga, fue suspendido de manera inmediata por culpa de la viralización de un video sexual en el que muestra sus partes íntimas.

"En base a los acontecimientos recientemente descubiertos y que aún no han sido verificados, el Málaga CF suspende de sus funciones de forma inmediata al entrenador Víctor Sánchez del Amo hasta que se realice una investigación completa", señala el comunicado del club. Y añade que ampliarán "la información una vez se esclarezcan los hechos".

Previo al anuncio del club, el exjugador había expresado que está siendo víctima de extorsión y acoso y que ha decidido denunciar a todo aquel que distribuya el video en redes sociales o en WhatsApps privados. “Todo aquel que comparta estas imágenes está también cometiendo un delito contra la intimidad”, expresó.

Sobre las imágenes que revelan sus partes más íntimas, Sánchez del Amo dijo que no tiene nada que decir, "ya que no he hecho nada grave".

Estos hechos se dan justo en momentos tensos tanto para el club como para el exjugador que el sábado denunció que tanto el presidente malaguista, Abdullah ben Nasser Al Thani, como el director general, Richard Shaheen, les habían "engañado desde el principio con la planificación de la plantilla".

"Venimos de estar en proyectos complicados, con equipos que estaban con problemas institucionales y se estaban jugando la vida para permanecer, y los hemos mantenido en Primera. Esta situación también es muy complicada: nos han engañado desde el principio con la planificación de la plantilla y estamos trabajando lo mejor para el Málaga", dijo durante la previa del partido del domingo ante el Real Oviedo que finalizó 1 a 1.