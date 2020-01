Goleada de Juventus con triplete de Cristiano y un tanto de Higuaín

El portugués Cristiano Ronaldo arrancó su 2020 con un triplete para guiar el triunfo por 4-0 del Juventus contra el Cagliari, en una decimoctava jornada de la Serie A en la que el sueco Zlatan Ibrahimovic debutó con el Milan, que firmó un empate (0-0) contra el Sampdoria, y en la que el Atalanta arrolló por 5-0 al Parma.



En el tradicional fútbol del día de la "Befana", una bruja buena que en Italia trae los regalos posnavideños, el Juventus se hizo con el liderato momentáneo, a la espera de lo que haga el Inter de Milán este mismo lunes en el campo del Nápoles, donde no gana desde 1997.



Tras perder la Supercopa italiana contra el Lazio en su último partido de 2019, el Juventus tardó 49 minutos en desbloquear el encuentro contra el Cagliari y lo hizo gracias al quinto gol liguero consecutivo de Cristiano, quien nunca había encadenado tantos partidos marcando con la camiseta "bianconera".

El luso, que arranca un año repleto de desafíos, con el objetivo de dar al Juventus la Copa de Europa y de defender el título de la Eurocopa levantado con Portugal en 2016, marcó un triplete, culminado con un penalti en el minuto 67 y otra diana en el 82 a pase del brasileño Douglas Costa.



Y eso que el Cagliari, que pese a llevar un momento de bajón sigue ocupando la sexta posición, era el único equipo contra el que jugó al que Cristiano todavía no había marcado en la Serie A. Lo hizo tres veces y se colocó a seis goles de distancia de Ciro Immobile, máximo artillero con 19 dianas.



La goleada del Juventus se completó con el argentino Gonzalo Higuaín, autor del 3-0 nada más saltar al campo tras empezar el choque en el banquillo, y es la más contundente de la temporada para los hombres de Maurizio Sarri.



Si hay entusiasmo en Turín, en la Milán "rossonera" la situación es completamente distinta. El Milan, en el debut de Ibrahimovic, no pasó de un deslucido 0-0 contra el Sampdoria en San Siro, en el que los visitantes tuvieron las mejores oportunidades.



El delantero sueco, llegado libre con un contrato de seis meses tras expirar su vínculo con el Los Ángeles Galaxy, fue ovacionado cuando saltó al campo en el minuto 55 y se acercó al gol con un cabezazo, pero no pudo evitar un nuevo tropiezo milanista.



El equipo del técnico Stefano Pioli, que cerró 2019 con un revés (0-5) contra el Atalanta, es duodécimo con 22 puntos y está a trece de la zona de Liga de Campeones, su objetivo al comienzo de la campaña.



Tras cerrar un 2019 de ensueño con el 5-0 al Milan, el Atalanta abrió 2020 con un nuevo recital de juego y de goles, esta vez a costa del Parma, al que doblegó 5-0 liderado por una gran prestación del Papu Gómez.



El conjunto de Bérgamo se fue al descanso con un contundente 3-0 en el marcador, decidido por un golazo con la zurda desde fuera del área de Gómez y por los tantos del suizo Remo Freuler, a pase del "Papu", y del alemán Robin Gosens.



Fue una fiesta para los hombres del técnico Giampiero Gasperini, que sentenciaron el choque con un doblete del esloveno Josip Ilcic y que celebraron en la segunda mitad el regreso del delantero colombiano Duván Zapata tras estar tres meses de baja a causa de una lesión de abductores que sufrió con su selección en un amistoso contra Chile de octubre en Alicante.



El día de la Befana italiano se abrió con un empate (1-1) entre el Bolonia y el Fiorentina en el denominado derbi de los Apeninos. El conjunto de Florencia, en el que debutó como técnico Giuseppe Iachini, se adelantó gracias a un golazo de Marco Benassi en la primera mitad, pero se quedó sin los tres puntos en el minuto 94, cuando Riccardo Orsolini puso las definitivas tablas en el marcador.



Sigue en profunda crisis de resultados el Fiorentina, que es decimoquinto y que no gana desde el 30 de octubre. Por su parte, el Bolonia se sitúa décimo, con 23 puntos.