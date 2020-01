Orly, tras la etapa: "Ha sido buena, para el arranque no está mal"

Orly Terranova tuvo un día con mucho trabajo. El tramo inicial del Dakar 2020 presentó diversos caminos, complicaciones en navegación y gran parte de los participantes sufrieron pinchaduras por la exigencia de los caminos. Una vez arribado al campamento, y en exclusiva para MDZ Online, el mendocino analizó lo ocurrido en la especial que finalizó en Al Wajh.

"Fue un día raro. Nos perdimos con Al Rajhi y Alonso, nos costó mucho encontrar el camino. Paré a socorrer a AlKasimi y tuve un pinchazo que nos retrasó. La sensación del auto es positiva. Haremos algunos ajustes pero para el arranque no está mal", explicó.

Y agregó: "Era una etapa para estar muy concentrado, con arena y mucha piedra. Hemos perdimos minutos por algunos errores pero estamos contentos".

Ronnie Graue, en tanto, se refirió a la navegación y contó las dificultades que tuvieron que sortear en competencia. "Nos ha ido bien con todas las cosas que nos pasaron. Me perdí en un sector que no me dieron los parciales. No podía dar con la ruta hasta que volvimos al camino. Tuvo de todo, difícil en la navegación", contó.