En el debut de Setién, Barcelona ganó con gol de Leo y es líder

Barcelona venció esta tarde por 1-0 a Granada, en el debut del técnico Enrique 'Quique' Setién, con un tanto de Lionel Messi, y volvió a la cima del torneo con el Real Madrid, en un encuentro válido por la vigésima jornada de la Liga de España.



El futbolista oriundo de la ciudad de Rosario convirtió el único gol del partido a los 31 minutos de la segunda etapa y así llegó a los 14 gritos en el torneo español, dos más que su escolta Karim Benzema (12) y tres más que su compañero Luis Suárez (11).



A raíz de la victoria, el conjunto 'culé' alcanzó las 43 unidades y recuperó la punta del torneo, que comparte con el equipo 'Merengue', tras el triunfo de ayer en condición de local y por 2-1 ante Sevilla.



Por su parte, Granada, luego de la derrota quedó con 27 puntos y en la décima posición y a cuatro puntos de los puestos clasificatorios a la próxima Europa League.



Setién, de 61 años, logró así su primera victoria en un debut como entrenador tras siete partidos sin poder lograrlo, con tres empates y cuatro derrotas, con Racing de Santander, Polideportivo Ejido, Guinea Ecuatorial, Logroñés, Lugo, Las Palmas y Betis.



En otro encuentro, Espanyol, con el delantero argentino Jonathan Calleri, ex Boca Juniors y All Boys, se impuso por 2-1 como visitante ante Villarreal.



Los goles del equipo vencedor fueron anotados por Raúl López y Raúl de Tomás, mientras que para el 'submarino amarillo' descontó Santiago Cazorla.



Espanyol, a pesar de la victoria, continúa en el último lugar de la tabla con 14 unidades, al igual que Leganés, en tanto Villarreal quedó con 28 puntos y en la novena posición.



Además, Athletic de Bilbao y Celta Vigo, sin presencia de futbolistas argentinos, empataron 1-1 en el estadio San Mamés, con goles de Raul García y Rafinha, respectivamente.



El mediocampista argentino Guido Rodríguez debutó hoy en su nuevo club, Betis, que venció a Real Sociedad por 3-0, como local, en la continuidad de la 20ma. fecha de la liga española.



A tres días de su llegada, el volante del seleccionado argentino fue suplente pero tuvo su presentación a los 23 minutos del segundo tiempo cuando ingresó por Aleñá, ya con el marcador 2-0.



El ex América de México realizó su primer entrenamiento el pasado miércoles y hoy ya formó parte del plantel dirigido por Rubí, que volvió al triunfo luego de tres partidos (dos empates y una derrota) y se acomodó en la mitad de tabla con 27 puntos.



Rodríguez, ex River Plate y Defensa y Justicia, fue una de las figuras de América en los últimos años y fue transferido en una suma cercana a los nueve millones de euros.



La jornada de domingo había comenzado con la goleada de Mallorca sobre Valencia por 4-1, como local, en un encuentro que no contó con la participación de jugadores argentinos.



Principales posiciones: Barcelona y Real Madrid 43 puntos; Atlético de Madrid y Sevilla 35; Getafe 33; Real Sociedad y Valencia 31.