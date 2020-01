Caimi en sintonía con Benavides: "No fue fácil mantener el foco"

View this post on Instagram

Hoy un largo du00eda de casi 900km en total donde no fue fu00e1cil despuu00e9s de todo lo que vivimos estos u00faltimos du00edas poder mantener el foco y la concentraciu00f3n. Tuve una muy buena primer mitad donde fue mas tu00e9cnica la etapa y luego entramos en desierto abierto y ru00e1pido donde menos nos favorece al equipo. Estamos enteros y listos para mau00f1ana empezar la etapa maratu00f3n y Avanzamos un puesto, ahora 8vo en la generalud83dudcaa A seguir empujando q aun quedan muchos kms x delante. ud83cudde6ud83cuddf7 #22 Gracias a todos x sus mensajes ud83dude4c