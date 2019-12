La Superliga ratificó una fuerte sanción contra Huracán

Luego de haber sido sancionado por Superliga por falta de pago del pase de Juan Garro, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la decisión, por lo que ahora el Globo quedará impedido de incorporar jugadores en el próximo mercado.

La apelación del club de Parque Patricios fue infructuosa y el Tribunal ratificó la sanción de primera instancia. Así, el conjunto de Néstor Apuzzo no podrá realizar compras en la próxima ventana de traspasos, "independientemente de que el club regularice la deuda o no".

También deberá pagar una multa del 10 por ciento de la deuda con el club mendocino. Además, la Superliga advirtió que, en caso de persistir el incumplimiento, la sanción se extenderá por los próximos mercados de pases y hasta podrían quitarle a Huracán de 1 a 3 puntos en el torneo.

A fines del mes pasado, luego de conocer la sanción, el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, había reconocido que esperaba que "la sanción de no incorporar no prospere", aunque también había confesado que "la realidad es que Huracán no pagó la deuda con Garro". Pero además, admitió también que el club tenía "déficit operatorio" y que debían pagar el 50% restante de Andrés Chávez (1.2 millones de dólares) y una parte de Lucas Gamba.