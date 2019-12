Otro DT de la Superliga en la cuerda floja

El director técnico de Huracán, Néstor Apuzzo, adelantó que se reunirá con los dirigentes "para tomar la decisión que sea mejor para el equipo", tras perder de local ante Arsenal de Sarandí, 2 a 0, por la 16ta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. "Estoy dolido porque no pudimos ganar de local en el último partido del año. Los dirigentes harán una evaluación y tomaremos la que sea la mejor decisión para el equipo", dijo Apuzzo.



"Yo siempre voy a tratar de ayudar desde donde me toque. Tengo contrato hasta el año que viene pero no es momento de tomar decisiones -agregó-. Esta semana me ocuparé de las divisiones inferiores y después veremos qué hacemos".



Para Apuzzo, "el partido con Racing (derrota 1-0 de Huracán en Avellaneda, jornada 13), marcó un antes y un después". "Después de ese partido los resultados evidentemente no fueron buenos -explicó-. De todos modos hay algo para rescatar y es que aparecieron los chicos de inferiores en un plantel que es corto".



Finalmente, y en relación a los insultos de los hinchas, Apuzzo manifestó: "La gente está en todo su derecho de expresarse. Son siempre los mismos, los de la platea Miravé, pero bueno, así es el el fútbol y son las reglas del juego".