Verón: "Mascherano tiene mucho fútbol para dar"

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, aseguró que Javier Mascherano, flamante refuerzo "Pincharrata" que será presentado el martes próximo, tiene "mucho fútbol para dar" en su regreso al país tras 14 años en el exterior.



La "Brujita" resaltó que al ex capitán del seleccionado argentino "se lo ve convencido, contento y entusiasmado" y ello -entendió- puede favorecerlo para una rápida integración luego de su salida en 2005.



"La readaptación cuesta no sólo en el fútbol sino en la vida. Cuando se toma una decisión como esta hay consecuencias, así que veremos... dependerá de él", explicó Verón a Télam tras recibir un reconocimiento a nombre del club de parte del Comité Olímpico Argentino por la construcción del nuevo estadio en 1 y 57.



"Yo le conté mi experiencia cuando volví a Argentina (2006, tras una década en Europa), a mí me costó, es algo normal, pero donde te acomodás, difícilmente la puedas pasar mal", compartió.



"Mascherano tiene mucho fútbol para dar y no es un nombre más, tanto para sus compañeros como para quienes lo tengan enfrente. Se lo ve bien y eso es un buen paso. Nosotros lo queremos aprovechar no sólo por lo que nos pueda dar como jugador sino también por lo que representa fuera del campo por trayectoria e historia. Está claro que no traemos sólo un jugador de fútbol", admitió.



A propósito del convencimiento para su regreso, Verón aceptó que se trató de una decisión personal del santafesino "más allá de la seducción" realizada por diferentes actores de Estudiantes.



"Fue un trabajo de muchos de sus compañeros, del técnico (Gabriel Milito), que es amigo y lo conoce, y tanto mío como de Agustín Alayes (secretario técnico) como representantes del club", dijo.



Mascherano, de 35 años, surgió de las inferiores de River Plate y en 2005 marchó al exterior para jugar con Corinthians de Brasil (2005-06), West Ham de Inglaterra (2006), Liverpool (2006-2010), Barcelona de España (2010-2018) y Hebei Fortune de China (2018-2019).



Con el seleccionado argentino fue bicampeón olímpico en Atenas 2004 y Beijing 2008; subcampeón mundial en Brasil 2014 y también segundo en cuatro Copas América: Perú 2004, Venezuela 2007, Chile 2015 y Estados Unidos 2016.



El futbolista nacido en la ciudad santafesina de San Lorenzo (a 23 kilómetros de Rosario) será presentado el martes próximo las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi recientemente refaccionado a nuevo, según lo anunció el club bajo el lema "Hoy te convertís en Pincha".