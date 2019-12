Mascherano rompió el silencio: ¿por qué eligió Estudiantes y no River?

Surgió de las inferiores de River, debutó como profesional y jugó 72 partidos. La identificación de Javier Mascherano es total.

Por eso, llamó mucho la atención que su regresó al fútbol argentino no se haya dado al club de sus amores.

Este martes, Infobae publicó una entrevista con Javier Mascherano, quien ya fue anunciado como nuevo jugador de Estudiantes de La Plata.

El excapitán de la Selección Argentina reveló por qué no regresó al Millonario: "En los últimos tiempos no he tenido la posibilidad de charlar con la gente de River. Y no creo que ninguna de las dos partes deba forzarlo".

"Estudiantes surgió hace un año. Se mantuvo mucho tiempo en secreto. Nació con algunas llamadas... Verón y Alayes tenían ganas de que yo llegara un tiempo antes. Por mi contrato y por un compromiso moral con el club chino no había manera de adelantar los plazos. Hasta que llegó un momento que era un tema más familiar mío. Tenía que decidir yo. Era '¿dónde queremos vivir? ¿Nos quedamos en la Argentina o vamos a otro lado?'. Al final la decisión familiar fue vivir en la Argentina y ahí cerré con Estudiantes", reveló.

Admitió que habló en tres oportunidades con Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli cuando estaba en Barcelona: "En ese momento yo creí que no era el momento. Mis proyectos eran otros. Y ahora los planes del club como los míos son distintos".

Igualmente, destacó: "Mi afecto por River siempre va a estar porque es la institución que me formó como jugador. Eso no implica nada. Simplemente que el momento que yo decido volver, las condiciones están dadas para hacerlo a Estudiantes. Que es el club que me dio la posibilidad".

Por último, aclaró que no esperaba ningún llamado del Millonario: "No esperaba nada porque hasta hace un mes yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Entonces no podía estar esperando el llamado... Y en el momento que me decidí a volver a la Argentina preferí Estudiantes".