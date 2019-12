Un reconocido piloto cuyano le puso fin a su carrera deportiva

Fabián Flaqué se baja. El Mono tomó una difícil decisión y anunció en las redes sociales que le pone fin a su exitosa carrera deportiva. A los 49 años, el sanjuanino le baja el telón a una trayectoria impecable que tuvo como puntos máximos los campeonatos en TC2000 (pilotos privados) y Top Race Series en 2015.

Durante el 2019 fue parte del Top Race V6 pero, a la par, inició una actividad que es con la que seguirá vinculado al automovilismo: será coach del chileno Benjamín Hites que incursionará en la Blancpain GT Series.

Flaqué corrió durante muchos años en el TC2000, también lo hizo con una Dodge de Turismo Carretera, en la citada TRV6 y el Turismo Nacional: "Voy a estar mucho tiempo afuera y era imposible seguir corriendo. Se abre una nueva etapa en mi vida y no tengo dudas de que voy a extrañar competir", dijo en declaraciones al Diario de Cuyo.

El sanjuanino, de 34 años de trayectoria, expresó que no le cerrará las puertas al karting y tampoco para correr como piloto invitado si en algún momento es solicitado: "No es sencillo terminar de un día para otro con algo que me apasiona tanto. Pero esta es una oportunidad imperdible, que no se le da a cualquiera y no puedo desaprovecharla".