Angelici recogió el guante y liquidó a Riquelme

En Boca se vienen viviendo momentos muy tensos y turbulentos en torno a las elecciones presidenciales que se avecinan. Uno de los protagonistas principales de las mismas no es otro que Juan Román Riquelme, máximo ídolo del conjunto Xeneize.

Y en ese contexto, este lunes, el Tano le prestó declaraciones a 'Fox Sports Radio' y descargó toda su artillería contra Román. Entre otras cosas, Angelici aseguró que ni él es hincha de Huracán ni Gribaudo es de Independiente, pero sí que Román es de Tigre.

"¿Yo de Huracán? ¿Gribaudo de Independiente? No hay ni una prueba o foto de eso. Riquelme era de Tigre y eso es comprobable", arremetió.

"ROMÁN ME PIDIÓ JUNTARME CON ÉL Y CON GRIBAUDO"#FOXRadio | Daniel Angelici, máximo dirigente de Boca, a menos de una semana de las elecciones en el equipo de la ribera. pic.twitter.com/lrtPzcBvqg — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 2, 2019

Además, se refirió a lo ocurrido en la Bombonera el pasado sábado. La policía no dejó ingresar a los hinchas con máscaras del ídolo Xeneize y explicó: "Fue un tema de seguridad. Nosotros no tenemos control de eso, le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires".

"LO DE LA CARETA DE ROMÁN FUE POR UN TEMA DE SEGURIDAD"#FOXRadio | Daniel Angelici ante una de las polémicas del último fin de semana. pic.twitter.com/QducRps62M — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 2, 2019

Y agregó: "Cualquier evento masivo no se puede ingresar con máscaras. No sé si entraron con las de Gabigol, no es mi función ver que pasa en la entrada". Después, aprovechó para atacar a Román: "Me llamó la atención que durante 5 años no venga a la cancha. Me hubiese gustado que venga a alentar al equipo".

"ME LLAMÓ LA ATENCIÓN QUE ROMÁN NO VINO EN CINCO AÑOS AL CLUB"



Daniel Angelici en #FOXRadio en sus últimos días como presidente de Boca. pic.twitter.com/kJNa1KzUn3 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 2, 2019

Para finalizar criticó el discurso de Riquelme: "En sus discursos va a dividir. Pensé que había madurado, que había cambiado. Yo lo viví como jugador, siempre dividió. Hizo eso en el vestuario, a la dirigencia, todo".

"ROMÁN PIDIÓ ALGO INACEPTABLE Y POCO ÉTICO"#FOXRadio | Daniel Angelici, actual presidente de Boca, sobre su relación con Riquelme a pocos días de las elecciones. pic.twitter.com/X2L3YLeRDB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) December 2, 2019

"Cuando Beraldi dijo en su carta que tuvo un pedido que no era aceptable, yo también lo tuve. Yo digo que no es ético el dinero que pedía. Le dije a su representante: 'Si querés, vengo con el tesorero si vamos a hablar'. Pero me molesta que no sea sincero, parece un mitómano que se cree todas sus cosas", cerró.