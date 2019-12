Darío Benedetto, delantero de Olympique de Marsella y el último gran goleador que tuvo Boca Juniors, aseguró que sueña con volver al Xeneize en el futuro, más allá de su felicidad por el presente en el fútbol frances. Además, explicó por qué no se despidió adentro de la cancha del club de sus amores.

"Si no es como jugador será como hincha, pero a La Bombonera voy a volver", aseguró el Pipa en diálogo con ESPN. Emigró a la Ligue 1 a cambio de 14 millones de euros. "Me fui amargado porque me hubiese gustado irme jugando. Estaba previsto, pero en la semana anterior en un amistoso contra Atlético Tucumán me desgarré el gemelo", agregó.

Además, ante la consulta sobre si un llamado de Juan Román Riquelme, el flamante vicepresidente 2° de la institución, podría convencerlo de retornar, comentó: "Lo tendría que pensar, pero estaba esperando esta oportunidad en Europa. Tengo el sueño de jugar una Champions".

Por último, Benedetto reconoció que a la distancia se alegró por la victoria de Flamengo sobre River en Lima, por la final de la última Copa Libertadores. "No los grité pero sí me puse contento, no voy a ser careta. Solamente grito los de Boca y los que hago yo", concluyó.