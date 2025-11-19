De Harvard al escenario porteño: el musical de "Legalmente Rubia" que derriba prejuicios y estereotipos

Legalmente Rubia, el clásico de los 2000, regresa al Teatro El Nacional con un elenco diverso formado por artistas del proyecto 2025 del Grupo Magníficat.

En esta nueva puesta de Legalmente Rubia, el musical, la historia de Elle Woods vuelve a tomar fuerza, pero esta vez vista desde un lugar más íntimo y humano. Si su objetivo al llegar a Harvard es reconquistar a su exnovio, pronto descubrirá que lo verdaderamente importante no está en el otro, sino en su propia voz.

Su viaje romántico pronto se convertirá en un camino de autoconocimiento, coraje y construcción de autoestima. A lo largo de la obra, Elle se enfrenta a prejuicios ajenos y propios. La imagen de “rubia perfecta, siempre de rosa y estilo Barbie” se desarma escena a escena, para descubrir a una mujer sensible, inteligente y comprometida. Su disciplina para estudiar, su intuición y su capacidad para escuchar lo que siente le sirven para demostrar que puede lograr lo que nadie espera de ella. El amor buscado es el punto de partida para encontrar que su valor no depende de ninguna mirada externa.

Legalmente Rubia - obra de teatro - Maria Julieta Giangrande - Elle Woods 2 La protagonista de Legalmente Rubia enfrente prejuicios propios y ajenos. Grupo Magnificat Un elenco que une generaciones y celebra la diversidad La propuesta reúne a 35 intérpretes en formación y artistas amateurs que van de los 18 a los 65 años, todos parte del proyecto 2025 del Grupo Magníficat Asociación Civil. En este espacio, la edad no es una barrera: el escenario se abre para cualquiera que tenga deseo de crear, aprender y trabajar en equipo. El objetivo no es solo montar un buen musical, sino también acompañar procesos personales y grupales.

El proyecto se sostiene en valores que se entrenan tanto como la voz o la actuación: la empatía, la confianza mutua, la capacidad de escuchar, el respeto por la diversidad y la vocación de servicio. Cada espectáculo surge en diálogo con distintas organizaciones sociales, de manera que cada función amplifica además causas, proyectos y realidades que necesitan ser visibilizadas. El arte se convierte así en puente, en herramienta y en motor de comunidad.

Entrenar la actuación, la empatía y la confianza Legalmente Rubia, teatro, ensayo 2 Grupo Magnificat Funciones, entradas y una noche para compartir Legalmente Rubia, el musical vuelve con dos únicas funciones en el Teatro El Nacional, ubicado en Av. Corrientes 960, mañana jueves 20 y el viernes 21 de noviembre, a las 20:30 horas. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través del formulario online https://forms.gle/R1jVQR8YQVJouHRy6 o el mismo día de la función en la boletería interna, que estará abierta desde las 19:45.