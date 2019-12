Se llevó 4 materias y se lo contó a sus padres con un video insólito

Un joven rosarino recibió la mala noticia de que había desaprobado cuatro de las materias que había rendido en diciembre, por lo que deberá volver a rendirlas en marzo y, para que sus padres no se enojaran con él, creó un video insólito para comunicárselos.

Se trata de Jeremías Paletta, quien reprobó Economía, Administración, Matemática y SIC, y deberá rendirlas nuevamente en marzo para pasar de año.

Por el miedo a ser reprendido por sus padres, el joven creó un video insólito (y creativo) para darles la noticia, sin saber que luego su hermana lo compartiría en las redes sociales y se volvería viral.

CHICOS MI HERMANITO HIZO ESTE VIDEO PORQUE NO SABÍA COMO DECIRLES A MIS PAPÁS QUE SE LLEVÓ 4 MATERIAS DIRECTO A FEBRERO. Ellos pensando que rinde las 6 ahora... uD83EuDD23 pic.twitter.com/uXgnKYbGGY — Anto Paletta ?? (@AntoBP97) December 15, 2019

El video hace referencia a problemas que enfrentan los jóvenes en la actualidad, como el comienzo temprano en el consumo de cigarrillos, alcohol y drogas. Las imágenes y el texto fueron acompañadas con una música de suspenso, que les brinda una mayor intriga.

Sin embargo, y de repente, la música cambia y se da a conocer el verdadero motivo del video, explicado en la siguiente frase: "Espero que no se enojen cuando se enteren que me llevo cuatro a febrero".

"Pasé el video al grupo de Whastsapp que tenemos de la familia, pero ninguno de los dos lo vio porque pensaron que no era importante. Después les insistí, lo vieron y se enojaron igual: no cumplió la función de conmoverlos o hacerlos reír. Yo sabía que se iban a enojar, pero intenté que no sea tanto", aseguró el joven de 17 años a Infobae.