Libro de Cicerón sobre la muerte y el duelo traducido al español luego de 2 mil años

Este libro fue recreado en el Renacimiento a partir de indicios de otros escritos recopilados de Cicerón y de la tradición "consoladora", tanto griega como latina, y está impregnada de su pensamiento y el espíritu de sus ideas menos conocidas, en este caso alrededor del duelo en relación a la muerte.

Es una obra muy recomendable, para los lectores en español según la reciente edición, por su simpleza, su enfoque y, además, porque entre los libros nuevos destaca por su empatía con el lector.

Cicerón pasó por el trago amargo de la muerte de su hija en el parto de su fallido nacimiento. Cuando encaró la escritura siempre dijo que era una experiencia que compartía, lejos de establecerse como una guía o cosa así. A su pesar, el texto se transformó con el tiempo en un manual de ayuda.

La muerte de Cicerón también le da carácter a esta temática: el senador de Roma fue asesinado por otros tres senadores el 7 de diciembre del 43 a. C., a los sesenta y tres años.

Lo encontraron con la cabeza y las manos cercenadas. Los senadores en Roma no eran de lo más tolerantes.

La Consolación de Cicerón fue algo nuevo en la literatura de su época y algunas de innovaciones llegan hasta la actualidad. El tono es muy aséptico. Y respecto a los géneros se trata de un texto a partes iguales de filosofía y discurso motivacional, tan en ascenso en nuestros días.

Basándose en toda la gama de la filosofía griega y la historia romana, Cicerón se convenció de que la muerte y la pérdida son parte de la vida, y que si otros las han sobrevivido, nosotros también podemos.

Es esta protección que el senador de Roma asombra en un texto que convoca a la resiliencia, la resistencia y la fortaleza, ante la pérdida que ocasiona la muerte.

Explica que hay un camino a seguir, pese a la tragedia.

Cicerón luego de haber concebido este libro dijo que la Consolatio se escribió en un intento no solo de sanar emocionalmente, sino también de ayudar a otros que estaban de luto o experimentando tristeza.

Durante varios años, Michael Fontaine se ha dedicado a descubrir y reanimar los tesoros enterrados de la literatura latina tardía. El profesor de la Universidad de Cornell ha reanimado este libro con un gracia impar para conocer la profundidad de un filósofo clásico.

Traducir no es una tarea glamurosa (él es quien lo hizo al inglés).

Fontaine siempre ha encontrado la manera de presentar sus descubrimientos con una frescura y energía que captan la atención del lector desde la primera hasta la última página.

En una época, enseña el profesor, el «consuelo» era una categoría literaria aceptada; los escritores componían sus reflexiones sobre el duelo, la muerte y la fugacidad de todas las cosas. Los ensayos de consuelo permitían a los dolientes comprender su dolor y contribuían a su rehabilitación emocional.

Los mejores consuelos combinaban retórica persuasiva, alusiones culturales y religiosas, citas literarias y una sensibilidad refinada y elegante. Como recurso literario, generalmente se dirigían a una persona específica, pero en realidad estaban destinados a un público amplio.

Los ejemplos más famosos de la antigüedad son probablemente los consuelos escritos por Plutarco y Séneca el Joven. Se sabe que Cicerón escribió una consolatio; compuesta en marzo del 45 a. C., fue ampliamente admirada en la antigüedad.

Fontaine describe la obra original como «una de las grandes obras maestras del mundo antiguo, un nuevo referente y fuente de consuelo y alivio durante siglos».

Pero esta composición, junto con otras obras ciceronianas invaluables se perdió en los siglos posteriores a la muerte de Cicerón. Solo se conservan fragmentos dispersos; durante mucho tiempo se creyó que el original había sido absorbido por el olvido.

¿O no? En el año 1583, nos cuenta Fontaine, se publicó en Venecia un sorprendente libro nuevo que afirmaba ser la Consolación de Cicerón, perdida hacía mucho tiempo. ¿Era este el trabajo actual? ¿Había sobrevivido el texto a la Edad Media en algún preciado monasterio recóndito? ¿Había sido finalmente arrancado de las manos celosas de algún abad en las montañas de Alemania, Suiza o el norte de Italia?

Nadie lo sabía con certeza, y el editor no estaba dispuesto a divulgar ningún detalle. Sin embargo, el texto era convincente para quienes conocían las peculiaridades estilísticas de Cicerón. Se sentía como Cicerón. Las esperanzas y expectativas de los humanistas se vieron atenuadas por la incertidumbre del trasfondo del texto; pero si no era Cicerón, entonces era una brillante falsificación y, por lo tanto, tenía mérito propio.

Lo que hizo al documento tan convincente fue que entretejió todos los fragmentos conocidos de la obra de Cicerón en un todo coherente, de una manera que no reveló rupturas, fisuras ni discontinuidades en el pensamiento.

Aunque el turbio historial del texto despertó las sospechas de muchos académicos, la recién descubierta Consolatio se incluyó —con ciertas reservas— entre las obras completas de Cicerón durante siglos después de su primera publicación en 1583.

Pero, por desgracia, el ensayo no resistiría el escrutinio forense moderno. Fontaine relata cómo programas informáticos capaces de analizar la "estilometría" han determinado que el texto de 1583 casi con certeza no fue escrito por Cicerón. Parece haber sido un brillante ejercicio literario escrito por un ferviente humanista que, por sus propias razones, optó por permanecer en el anonimato.

Y aquí comenzamos a adentrarnos en el mundo de la especulación filosófica. Uno empieza a preguntarse: incluso si el documento es espurio, ¿no contribuye a transmitir las ideas de Cicerón?

El ensayo comienza, como suelen hacer los ensayos de Cicerón, con un preámbulo y unas observaciones introductorias. A continuación, se abordan las etapas de la vida, las miserias del hombre y la omnipresencia de la muerte. Se nos ofrecen numerosos ejemplos de la valentía romana, así como argumentos sobre la necesidad de vivir la vida con rectitud y la inmortalidad del alma.

Lo más entrañable de todo son las secciones que rinden homenaje a Tulia, la amada y fallecida hija de Cicerón.

¿Existen técnicas específicas que nos ayuden a afrontar el duelo? Una forma es seguir el ejemplo de los grandes hombres.

La nueva traducción de Fontaine (vital para su debut en el español) es una contribución fundamental a la tradición del consuelo, si se nos permite usar este término.

Y, dado que la tragedia y el duelo son partes inseparables de la existencia humana, es una tradición que nunca morirá.