Cuáles son las novedades del nuevo modelo de ChatGPT

El lanzamiento de la nueva versión de ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, mantiene expectantes a sus usuarios.

GPT-5 ya está aquí: más veloz, menos errores y diseño refinado, pero aún lejos de ser la gran revolución de la inteligencia artificial.

A mediados de julio, OpenAi anunció el lanzamiento de GPT-5, el nuevo modelo de inteligencia artificial, perteneciente a ChatGPT. En este sentido, muchos usuarios quedaron expectantes para conocer cuáles serían las novedades de esta IA utilizada por millones de personas a lo largo y a lo ancho del mundo.

Este nuevo modelo de inteligencia artificial, se viene postulando como una verdadera evolución en relación a sus antecesores, ya que OpenAI destacó la capacidad de la IA para ofrecer las mejores respuestas a las consultas de los usuarios y a la vez realizar varias tareas de manera simultánea. Según afirmaron desde la empresa, GPT-5 es un experto en programación, capaz de escribir líneas de código, a partir de instrucciones sencillas.

risa celular ChatGPT se ha posicionado como una de las inteligencias artificiales más eficaces. “El mejor modelo de ChatGPT, hasta ahora” Esta nueva versión intenta comprender el mundo, como lo haría una mente humana, detectando, patrones complejos, razonando con mayor precisión y tomando decisiones, sin depender de comandos. Entre las principales mejoras se encuentra la automatización de la redacción y el envío de emails, la gestión de respuestas y agenda de citas, entre otras tantas.