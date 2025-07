El árbol censado que nadie cuida: Mendoza digitaliza el arbolado, pero no lo riega

El sitio oficial https://miarbol.mendoza.gov.ar/sgamdz/GeoSIT/AccesoExternomobile/Index permite consultar especie, estado vital, nichos vacíos, acequias, túneles arbóreos y más. Es un desarrollo sofisticado financiado por el BID, con más de USD1 millón invertidos en sensores LIDAR, cámaras 360° y software SIG. Pero no hay un solo dato público que muestre qué se hizo después con toda esa información.

El problema no está en los mapas. Está en la vereda. En ese árbol seco que el vecino viene denunciando hace meses sin que nadie lo toque. En las ramas podadas sin criterio por empresas tercerizadas que mutilan los árboles al nivel del tronco. En las raíces que rompen veredas o acequias y ni el municipio ni Irrigación intervienen.

WhatsApp Image 2025-07-27 at 10.41.46

Y hay más: árboles que directamente son cortados de noche —sí, robados para leña— en barrios alejados, con total impunidad. El vecino denuncia, llama, manda notas, pero nadie aparece. Y si aparece alguien, es para decir que “eso no es competencia de este sector”.

No responde el municipio, no responde la Secretaría de Ambiente, no responde el Consejo Provincial del Arbolado Público, y los datos del censo duermen en una plataforma estática. ¿Qué sentido tiene saber que hay un árbol si nadie se hace cargo de cuidarlo?