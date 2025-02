Fin del negocio para los importadores: ahora vos elegís qué y dónde comprar

Después de años de sufrir precios inflados, falta de stock y una industria que decidió mantener cautivos a los consumidores en su propio corral, finalmente llegó la desregulación de las importaciones personales. A partir de ahora, los argentinos podrán comprar productos, partes y repuestos del exterior sin las trabas que protegían a los grandes importadores y fabricantes locales, quienes durante años se beneficiaron de un modelo que les permitió fijar precios abusivos y limitar el acceso a bienes esenciales.

El fin del abuso: ahora vos tenés el control

Las trabas a la importación personal no eran para proteger la industria nacional, sino para garantizar que solo unos pocos pudieran vender lo que vos necesitás. Durante años, los argentinos estuvieron rehenes de un sistema que impedía el acceso a repuestos electrónicos, autopartes, herramientas y hasta simples accesorios para electrodomésticos. Los grandes jugadores del mercado decidían qué se vendía, a qué precio y, peor aún, cuándo dejar de venderlo para obligarte a comprar un producto nuevo.

Ahora, con la Resolución 237/2024, las reglas cambiaron. Las compras al exterior vía courier se amplían hasta los 3.000 dólares por envío, eliminando trabas aduaneras, controles absurdos y el monopolio de los grandes importadores. Además, los primeros 400 dólares de compra estarán exentos de aranceles, pagando solo el IVA. Esto significa que podés traer desde un simple repuesto hasta tecnología de última generación sin depender de los precios inflados del mercado local.

Industria local: a competir o desaparecer

Durante décadas, la excusa fue la "protección de la industria nacional". Pero ¿de qué sirvió ese proteccionismo si lo único que hicieron fue encarecer productos, generar escasez y limitar la libertad de los consumidores?

La nueva desregulación no es una amenaza para quienes producen en Argentina de manera eficiente, sino para quienes abusaron de su posición dominante, fijando precios sin competencia real. Ahora tendrán que adaptarse a un mercado abierto, donde los consumidores podrán comparar precios y decidir si comprar en el país o importar por su cuenta.

¿Qué puedo comprar y cómo funciona?

Si sos de los que sufrían buscando un repuesto y encontraban precios ridículos o productos discontinuados, ahora podés comprar:

Electrónica y accesorios tecnológicos.

Repuestos para autos y motos.

Instrumental de precisión y herramientas.

Indumentaria y calzado de marcas internacionales.

Electrodomésticos y artículos del hogar.

El proceso es simple: elegís el producto en una tienda del exterior, verificás que el envío sea a Argentina y lo recibís en tu casa sin intermediarios. Ya no necesitás permisos especiales, trámites engorrosos ni pagar sobreprecios impuestos por el monopolio local.

Una victoria para los consumidores, un golpe para los que se aprovecharon

Esto es más que una medida económica: es una conquista para los consumidores argentinos. Se acabó el "te lo traigo cuando quiero y al precio que se me antoja". Ahora los usuarios tienen el poder de elegir, comparar y acceder a productos que antes estaban restringidos por un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos.

Las reglas del juego cambiaron. La libertad de comprar sin abusos es un derecho, no un privilegio. Y si los que controlaban el mercado no pueden competir, que se reinventen o desaparezcan. Lo que ya no va más es que sigan saqueando el bolsillo de los argentinos con precios irreales y escasez artificial.