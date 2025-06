Cómo es el bombardero B-2, el avión más caro del mundo, al que señalan de haber sido usado para atacar las bases nucleares iraníes

Aunque Washington no ha ofrecido detalles de la misión, informes señalan que se usaron bombarderos furtivos estratégicos B-2.

Medios de comunicación como The New York Times (basándose en comunicaciones de control de tráfico aéreo) y The Washington Post (citando a un funcionario estadounidense familiarizado con el tema que habló bajo condición de anonimato) reportaron que varios aviones B-2 habían partido de la Base de la Fuerza Aérea Whiteman, en Missouri, en la noche entre el viernes y el sábado.