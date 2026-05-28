Capturaron al conductor acusado de arrastrar y matar intencionalmente a un jubilado en Las Heras

Policías de Investigaciones capturaron la mañana de este jueves al conductor acusado de arrastrar con su auto y matar intencionalmente a Ángel Eugenio Videla , el jubilado ultimado días atrás en medio de la discusión por un choque en Las Heras . El sospechoso fue identificado a través de las cámaras de seguridad que captaron parte del fatídicho hecho.

Fuentes allegadas al caso que reveló MDZ señalaron que el sindicado autor del crimen —se reserva la identidad por pedido de los detectives— fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.TrA.D.A.).

Será imputado en las próximas horas y pasará a un penal de la provincia, donde permanecerá detenido mientras avanza la investigación en su contra, a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos .

Hasta la captura del sospechoso, mediante una serie de allanamientos, la causa se mantenía bajo un estricto secreto de sumario , ya que los pesquisas se movieron con sigilo para poner tras las rejas al presunto responsable de la muerte de Videla .

Choque, discusión, arrastre y fuga

La reconstrucción inicial que realizó personal policial sostiene que eran cerca de las 18 del martes 12 de este mes cuando un sujeto que circulaba a bordo de un Renault 11, acompañado por dos menores de edad, colisionó un Volkswagen Passat gris, propiedad de Videla, el cual se encontraba estacionado fuera de su casa, cerca de una esquina de calles Guido Spano y Simón Bolivar.

Al escuchar el impacto, el jubilado salió a la calle y observó que el impacto dañó la puerta trasera del lado derecho a su vehículo. Frente a eso, le reclamó la situación al conductor que provocó el choque y le dijo que se comunicara con su compañía de seguros para hacerse cargo de las roturas provocadas a su automóvil.

En ese momento, el conductor le dijo que "ya lo iban a arreglar", mientras se subía nuevamente a su auto, mostrando una clara actitud evasiva. Debido a que el sujeto tampoco le brindó ningún dato personal ni de contacto, Videla intentó evitar que escapara sosteniendo el volante del Renault 11.

Seguidamente, el sospechoso aceleró a fondo y arrastró por unos 50 metros al jubilado, dejándolo tirado en la mitad de la cuadra. Allí, Videla cayó al asfalto, se golpeó la cabeza y, al mismo tiempo, el violento conductor le pasó por encima con una de las ruedas traseras, provocándole severas lesiones en el lado izquierdo del pecho.

Pese a lo ocurrido, el hombre al mando del automóvil nunca frenó la marcha y se dio a la fuga a toda velocidad, perdiéndose de vista por las calles de ese sector lasherino y dejando en estado crítico a Videla.

La muerte de la víctima

Posteriormente, la víctima fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que se desplazó hasta la escena y tuvo que ser trasladado de urgencia hasta la Clínica Santa María, donde murió una semana más tarde.

PORTADA ANGEL VIDELA Ángel Videla, el jubilado de 67 años que murió días después de ser arrastrado y arrollado por un conductor en Las Heras. MDZ.

Después de su deceso, se dio inicio a la investigación por homicidio y mediante el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y las tareas investigas y de campo de los sabuesos de Investigaciones, se logró identificar al sospechoso y capturarlo este jueves en Las Heras.