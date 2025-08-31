Caen bandas de narcos y sicarios que protagonizaban una cruenta "guerra" en el sur del conurbano

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron en la Provincia de Buenos Aires una organización criminal dedicada al sicariato, comercio ilegal de autopartes y de estupefacientes, concretando la detención de su líder y 9 integrantes; responsables de 11 asesinatos y 2 tentativas con graves consecuencias.

La investigación se inició a raíz del asesinato de un hombre en febrero de 2024 en el Partido de Almirante Brown, en el contexto de un ajuste de cuentas vinculado al comercio de drogas. Con el avance de la pesquisa se constataron una serie de asesinatos con la modalidad ajuste de cuentas y/o sicariatos entre dos organizaciones delictivas antagónicas conocidas como “La banda de Carita” y “La banda de Marvin”.

Las bandas se disputaban el control territorial de las localidades de Malvinas Argentinas, Burzaco , Adrogué , Longchamps y Glew , para la venta de drogas en la zona sur del conurbano bonaerense. El enfrentamiento había resultado en numerosos enfrentamientos armados con el resultado de 11 homicidios y 2 tentativas de homicidio, entre febrero de 2024 y enero de 2025.

A la investigación principal se sumaron otras quince iniciadas por denuncias al 911 que daban cuenta de la venta de droga por los integrantes de las organizaciones en pugna. En ese marco, se identificó al líder de una de las bandas apodado “Carita”, sobre quien se dictó un pedido de captura en bases de datos policiales.

Con la totalidad de las pruebas reunidas en la investigación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 Descentralizada de Almirante Brown, Departamento Judicial de Lomas de Zamora a cargo del Dr. Leonardo Esteban Kaszewski, ordenó 19 allanamientos, 4 en la localidad de Longchamps, 2 en Glew, 9 en Malvinas Argentinas, 2 en Lavallol y 2 en la localidad de Burzaco.

Durante los procedimientos fueron detenidos ocho hombres y dos mujeres, acusados por los delitos de asociación ilícita agravada, homicidio, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia de municiones, encubrimiento y por infracción a la ley de desarmaderos.

Asimismo, se secuestraron 3,5 kilogramos de marihuana, 100 municiones calibre 9x19mm, calibre .40 S&W y calibre .38 SPL, 20 teléfonos celulares y gran cantidad de autopartes de diferentes marcas y modelos, las cuales carecían de sus numeraciones registrales, alcanzando las mismas un valor aproximado en el mercado de 10 millones de pesos.

Los detenidos, todos ellos mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor, acusados por los delitos antes mencionados.