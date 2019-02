"Venezuela Aid Live": ¿por qué el multimillonario Richard Branson organizó un festival de música para enviar ayuda a Venezuela en oposición a Nicolás Maduro?

Decir que Venezuela está atravesando una crisis política es una afirmación que parece quedarse corta para describir la situación actual. El presidente Nicolás Maduro se encuentra en medio de una lucha de poder con Juan Guaidó, un político de la oposición que se autoproclamó presidente encargado del país.

A esta compleja situación, se añade ahora una nueva disputa entre una de las personas más ricas del mundo, Richard Banson y el bajista de Pink Floyd.

El foco de la polémica entre ambos es el festival de música que Branson organizó y que ya empezó este viernes en Cúcuta, ciudad colombiana en la frontera con Venezuela.

El multimillonario británico detrás del grupo de empresas Virgin había anunciado la semana pasada su plan del concierto para recaudar fondos para Venezuela, de una manera similar a la que lo hicieron otros conciertos Live Aid en el pasado.

Los dos conciertos, a unos pocos metros de distancia.

Venezuela Live Aid está teniendo lugar cerca del puente Las Tienditas que une a Colombia y Venezuela, y que Maduro mantiene bloqueado para impedir la llegada de ayuda.

El concierto es gratuito para quienes acudan en persona y además puede verse en vivo en todo el mundo.

El objetivo, explica el empresario, es recaudar decenas de millones de dólares a través de donaciones y enviarlas a Venezuela, aunque eso no está claro cómo.

"Deja que la música te movilice", agrega. "Unidos por la música podemos hacer una gran diferencia y contribuir a poner fin al sufrimiento innecesario de millones de personas".

En respuesta, el cofundador y bajista de Pink Floyd, Roger Waters, publicó un video en que le dice a Branson "back off" (es decir, que no se meta en este asunto).

¿Pero que motivó a Richard Branson a organizar este concierto?

Según Branson, fue un pedido directo de Guaidó y del líder opositor Leopoldo López.

En un video publicado en las redes sociales, el multimillonario dice: "Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente legítimo de Venezuela por más de 40 naciones, la Unión Europea; y Leopoldo López, un líder de oposición actualmente bajo arresto domiciliario (desde 2014), nos han pedido ayuda para organizar un bello concierto, para atraer atención global a este crisis inaceptable y prevenible".

¿Cómo respondió Roger Waters?

El músico dijo en un video publicado en Twitter que el concierto de Branson "no tiene nada que ver con ayuda humanitaria".

"Tiene que ver con Richard Branson", aseguró.

"No tiene nada que ver con las necesidades de los venezolanos, nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con la libertad y no tiene nada que ver con la ayuda".

Según Waters, sus "amigos que están en Caracas" afirman que "no hay una guerra civil, no hay caos, no hay asesinatos, ni dictadura, ni censura a la prensa".

¿Quién va a tocar?

Los organizadores publicaron una lista de 32 artistas invitados, entre los que se incluyen Rudy Mancuso, Juanes, Luis Fonsi (el cantante del famoso Despacito), y el DJ sueco Alesso.

¿Cuánto dinero quieren recaudar?

La meta, según Branson, es recaudar US$100 millones en 60 días a través de donaciones hechas vía una página web.

Otro de los objetivos es "reabrir la frontera en Venezuela para que la ayuda humanitaria pueda finalmente llegar a quienes más la necesitan", dicen los organizadores.

¿Pero cómo van a hacer para que la ayuda llegue al país?

Esta es una pregunta complicada y la respuesta es que no se sabe.

Del lado colombiano del puente en Cúcuta (que une a Colombia y Venezuela), hay varados aviones militares estadounidenses y camiones con toneladas de ayuda humanitaria.

La ayuda está ahí, pero Maduro ha bloqueado el lado venezolano con contenedores de barco.

Maduro afirma que la ayuda es parte de un complot de EE.UU. para invadir el país, mientras que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dice que la ayuda estadounidense está contaminada con carcinógenos para "envenenar a nuestro pueblo".

El presidente dijo que estaba dispuesto a aceptar ayuda de sus aliados -Cuba y China, por ejemplo- pero se ha negado explícitamente a aceptar nada de sus opositores.

Branson, quien explícitamente culpa a Maduro por la crisis, seguramente cae en esta categoría.

Y Guaidó ha dicho que su plan es llevar la ayuda a su país el sábado 23 de febrero, y ha urgido a los venezolanos a movilizarse en masa y formar "caravanas" y una "avalancha humanitaria" en la frontera.

Aún así, no está claro si la ayuda podrá cruzar la frontera o no.

¿Cómo organizó Branson el evento?

Un portavoz de Branson le dijo a la BBC que él estaba trabajando junto al empresario colombiano Bruno Ocampo para organizar el concierto y la logística.

Ocampo dijo que sus métodos para introducir la ayuda a través de la frontera son confidenciales, para no poner en riesgo la operación.

"Nuestros planes están bien orquestados y pronto tendremos más detalles".

¿Cómo respondió Maduro a la iniciativa de Branson?

Cuando la noticia salió a la luz, Maduro respondió prometiendo su propio concierto, bautizado "Hands Off Venezuela", a tan solo 300 metros del de Branson, del otro lado del puente Las Tienditas.

El gobierno no ha anunciado aún quiénes participarán, pero reportes no confirmados señalan que se sumarán unos 150 artistas.